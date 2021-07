Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zusammenstoß auf Landstraße + Aufgefahren

Friedberg (ots)

L3134 bei Butzbach: Zusammenstoß auf Landstraße

Zur frontalen Kollision zweier Mercedes kam es am Mittwochnachmittag auf der Landstraße zwischen Butzbach und Rockenberg. Die Fahrzeugführer erlitten dabei leichte Verletzungen. Gegen 13.45 Uhr war der 67 Jahre alte Fahrer des Coupés in Richtung Butzbach unterwegs, als es unterhalb der Autobahnbrücke zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kombi kam, an dessen Steuer ein 61-jähriger Mann saß. Die beiden aus dem Kreis Gießen stammenden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Nun ermittelt die Polizei, warum es zum Zusammenstoß gekommen war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Rosbach: Aufgefahren

Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 67-jährige BMW-Fahrerin am Mittwochnachmittag die durch Rosbach führende B455 in Richtung Friedberg. Sie hielt aufgrund der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Nieder-Rosbacher-Straße. Eine nachfolgende, 27-jährige LKW-Fahrerin bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr mit ihrem Sattelzug auf. Die 67-Jährige wurde dabei verletzt; Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Tobias Kremp

Pressesprecher

