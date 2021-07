Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei ermittelt wegen Verabreichung von K.O.-Tropfen - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verabreichung von KO-Tropfen

Bei der Polizei Backnang gingen zwischenzeitlich drei Verdachtsanzeigen wegen der Verabreichung von KO-Tropfen ein. Eine 21-jährige Frau meldete sich diesbezüglich am Sonntagmittag bei der Polizei Backnang und erstatte eine Anzeige gegen Unbekannt. Eine weitere Geschädigte, eine 22-jährige Frau, unterrichtete die Polizei am Montagabend und noch eine weitere Frau am Dienstagnachmittag von zwei ähnlichen Vorfällen. Die Frauen hegen den Verdacht, dass ihnen am Samstag bei einer Veranstaltung auf dem Schloss Ebersberg zunächst unbemerkt eine entsprechende Substanz verabreicht wurde. Zwei dieser Frauen verloren an dem Abend noch auf der Veranstaltung das Bewusstsein. Eine der Frauen wurde von dem hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. Nach vorliegenden Informationen können sexuelle Übergriffe auf die Opfer ausgeschlossen werden. Die Polizei in Weissach im Tal hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/35260 entgegengenommen werden.

SCHUTZ VOR K.O.-TROPFEN:

- Getränke bei der Bedienung bestellen und selbst entgegennehmen.

- Von Unbekannten keine offenen Getränke annehmen.

- Offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Bei Übelkeit Hilfe beim Personal suchen.

- Freundinnen und Freunde achten aufeinander und lassen ihre Getränke nicht aus den Augen.

- Freundinnen und Freunde holen im Ernstfall sofort ärztliche Hilfe für das Opfer und verständigen das Personal

- Im Verdachtsfall umgehend die Polizei hinzuziehen

Allmersbach im Tal: Vorfahrt missachtet

Bei Heutensbach ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Rudersberger Straße (K 1841) und bog unvorsichtig auf die L 1080 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einem Autofahrer zusammen, der in Richtung Allmersbach gefahren war. Beim Unfall wurde der 41-jährige Autofahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca.7000 Euro.

Rudersberg: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt. Er befuhr gegen 10.40 Uhr einen Feldweg zwischen Waldenstein und Schafhaus. Ohne Fremdeinwirkung stürzte er auf der Gefällstecke und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Er trug keinen Fahrradhelm. Das Unfallopfer wurde notärztlich an der Unfallstelle versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Schorndorf: Einbruch

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Straße Hammerschlag in eine Gaststätte eingebrochen. Die Eindringlinge stiegen über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und brachen dort zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus einen vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei Schorndorf bittet nun im Zuge der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise zur Tat und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Unfall im Kreisverkehr

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8:20 Uhr im Kreisverkehr Brückenstraße / In den Breitenwiesen. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Jeeps fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte hierbei mit dem Audi einer 25-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Vor Ort stellte sich zudem heraus, dass die Unfallverursacherin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell