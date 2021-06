Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 39-Jähriger randaliert vor einem Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen 39 Jahre alte Mann, der am Donnerstag gegen 23.00 Uhr vor einem Imbiss in der Marktstraße in Böblingen randalierte. Zunächst hatte der offenbar alkoholisierte Mann Kunden vor und im Imbiss angepöbelt. Der Inhaber forderte ihn auf, das Lokal zu verlassen. Hierauf reagierte der 39-Jährige aggressiv und bedrohte den 41-Jährigen. Außerdem schleudert er vor dem Imbiss Stühle zu Boden, die aufgrund dessen beschädigt wurden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten brachten den 39-Jährigen zu Boden und legten ihm Handschließen an. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert vom mehr als zwei Promille. Der Mann wurde in die Obhut eines Bekannten übergeben.

