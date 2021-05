Polizei Salzgitter

POL-SZ: sicher.mobil.leben - Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "Radfahrende im Blick" am 05.05.2021

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Am gestrigen Tag fand der Kontrolltag der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion statt. Das Motto in diesem Jahr lautete "Radfahrende im Blick". Im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel fanden sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen statt. Eingesetzt waren insgesamt 41 Kräfte an 14 Kontrollstellen. Insgesamt wurden 342 Fahrzeuge kontrolliert, darunter unter anderem 238 Fahrräder und Pedelecs und 84 Pkw. Die meisten Kontrollen wurde dabei im Landkreis Wolfenbüttel durchgeführt (198), gefolgt von Salzgitter (72) und Peine (40). 144 Verstöße konnte die Polizei in ihren Kontrollen feststellen, die meisten wurden dabei bei den Radfahrenden festgestellt (87). 40 Verstöße stellte die Polizei im Zusammenhang der Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung (Benutzung des Gehweges statt Radweg oder Fahrbahn)fest(9 in Peine, 24 in Wolfenbüttel, 4 in Salzgitter). Auch einige Mängel an den Fahrrädern mussten die Beamten feststellen. 19 Verstöße wurden hier festgestellt (2 in Peine, 6 in Wolfenbüttel, 10 in Salzgitter). Auch die Ablenkung durch technische Geräte, wie Mobiltelefone oder Kopfhörer, wurde kontrolliert. In diesem Bereich stellten die Beamten insgesamt 9 Verstöße fest (1 in Peine, 3 in Wolfenbüttel, 5 in Salzgitter). Zweimal wurde in Salzgitter das Rotlicht von Radfahrenden missachtet. Am gestrigen Kontrolltag konnte nur ein Parkverstoß im Blick auf Radverkehrsflächen in Peine festgestellt werden. Zu weiteren Verstößen gegen über dem Radverkehr durch Pkw kam es nicht.

In Wolfenbüttel wurde der Polizei von der Verkehrswacht Informationsflyer überreicht. Diese wurden in den Kontrollen an die Verkehrsteilnehmer ausgehändigt.

Auch über diesen Aktionstag hinaus ist und bleibt die Verkehrssicherheitsarbeit ein wichtiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell