Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 37-Jähriger pöbelt am Bahnhof Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Mit einem unangenehmen 37-Jährigen bekamen es Passanten am Donnerstag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Bahnhofsunterführung in Böblingen zu tun. Der alkoholisierte 37-Jährige pöbelte die Passanten an und soll auch sein Geschlechtsteil aus seiner Hose hervorgeholt haben. Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurden von den Passanten angesprochen und hielten den 37-Jährigen hierauf vor Ort fest. Während des Einsatzes des Sicherheitsdienstes beleidigte der Tatverdächtige die Männer auf üble Weise. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest, legten ihm Handschließend an und brachten ihn zum Polizeirevier Böblingen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis bis zum nächsten Tag für den Bahnhof ausgesprochen und er wurde anschließend auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht dringend Zeugen, denen der 37-Jährige in exhibitionistischer Weise entgegen trat.

