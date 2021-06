Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckarrems: Randale am Neckarstrand endet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seines Verhaltens landete ein 52-Jähriger am Donnerstag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim. Selbst dort randalierte er noch eine Weile weiter.

Der Mann war zunächst gegen 18:30 Uhr am Neckarstrand in Neckarrems aufgefallen, als der dort einen 77-Jährigen und eine 46-Jährige bedrohte. Gegen 20:50 Uhr fiel der 52-Jährige erneut auf. Eine 34-Jährige spazierte mit ihrem Hund am Neckarstrand, als sie lautes Geschrei aus einem Waldstück in der Nähe der Feuerwehr wahrnahm. Als sie nachsehen ging, traf sie auf den 52-Jährigen, der zunächst unverständlich schrie, sie beleidigte und auch ein Stück weit verfolgte. Polizeibeamte trafen auf ihn im Zuge der Fahndung im Bereich des Starenwegs. Der Mann war deutlich sichtbar alkoholisiert, riss sich beim Anblick der Einsatzkräfte das Hemd vom Leib und verhielt sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell