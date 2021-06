Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflüchtiger nach Zeugenhinweis ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis eines Passanten hat die Polizei in Böblingen am Donnerstag einen 54-Jährigen ermittelt, der gegen 17:05 Uhr mit seinem Skoda beim Einparken in der Wilhelmstraße einen Mercedes angefahren und etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet hatte. Im Anschluss hatte er sein Fahrzeug verlassen und sich zu Fuß vom Unfallort entfernt. Der Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei.

