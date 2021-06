Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1600

Bietigheim-Bissingen: Von Kindern abgelenkt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich ein 58-jähriger Taxifahrer vermutlich von seinen acht minderjährigen Fahrgästen ablenken ließ, geriet er am Donnerstag gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 1600 (K1600) zwischen Freiberg am Neckar und Bietigheim-Bissingen etwa 200 Meter vor dem Ortseingang von Bietigheim-Bissingen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß sein Mercedes mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Sowohl der 58-Jährige als auch drei der Kinder erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro. Ein Rettungswagen untersuchte alle Beteiligten und brachte sie zusammen mit einem anderen Taxi zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige sollte die acht Kinder ursprünglich zur Schule fahren. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und verständigte die Eltern und die Schulleitung.

