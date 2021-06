Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei in der Leonberger Straße

Ludwigsburg (ots)

In der Folge eines zunächst verbalen Streits drückte ein 48-Jähriger einen 25-Jährigen am Montag gegen 19:40 Uhr in der Leonberger Straße in Ludwigsburg zu Boden, kniete sich auf ihn und würgte ihn wohl mit beiden Händen. Passanten schritten daraufhin ein und verständigten die Polizei. Der 48-Jährige konnte im weiteren Verlauf im Bereich des Solitudeplatz festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

