Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 42-Jähriger am Bahnhof angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Ein 42-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 18:30 Uhr von einem alkoholisierten 49-Jährigen und einer 56-Jährigen angegriffen und dabei leicht verletzt. Der Angriff fand in einer Parkanlage vor dem Marbacher Bahnhof statt und der 49-Jährige schlug dabei mit dem abgebrochenen Stil eines Regenschirms auf das Opfer ein. Der 42-Jährige flüchtete vor seinen Angreifern, wobei ihm im Bereich der Bahnhofstraße mehrere Zeugen zu Hilfe kamen. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1,9 Promille eine erhebliche Alkoholisierung des 49-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen in ein Krankenhaus.

