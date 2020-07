Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradkontrollen bei bestem Wetter

Arnsberg/Sundern/Meschede (ots)

Die Polizei kontrollierte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr auf verschiedenen beliebten Motorradstrecken den Verkehr im Westkreis. Ein Hauptaugenmerk lag bei den Kontrollen auf der Geschwindigkeit. Am Hirschberger Weg, am Sorpesee, im "Alten Feld" und auf dem Ochsenkopf wurden zu verschiedenen Zeiten die Kontrollstellen aufgebaut. Neben der Geschwindigkeit wurde bei den Motorradfahrern auch der technische Zustand ihrer Maschinen überprüft. Knapp 100 Motorradfahrer wurden am Sonntag durch die eingesetzte Polizeikräfte kontrolliert. 46 von Ihnen fielen mit zu hohen Geschwindigkeiten auf. Drei davon müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Bei einem Motorrad war technische Zustand nicht in Ordnung. Doch nicht nur Motorradfahrer waren bei dem guten Wetter zu schnell unterwegs. Insgesamt 82 Autofahrer fielen auf und wurden verwarnt. Nach wie vor ist die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor bei einem Verkehrsunfall. Sie alleine entscheidet welche Folgen er hat. Deswegen werden wir weiterhin kontrollieren und konsequent Verstöße ahnden.

