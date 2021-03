Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Autofahrer auf und davon

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Dienstag bei Reute.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr rief ein Zeuge die Polizei, weil er in einem Wald bei Reute einen beschädigten Pkw sah. Die Polizei kam. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um den BMW handelt, den die Beamten gegen 20 Uhr in Reute kontrollieren wollten. Der Autofahrer hatte die Anhaltesignale gesehen und war in Richtung Muttensweiler geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Lenker des BMW bei seiner Flucht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und gegen drei Bäume geprallt sein. Im Straßengraben blieb das Fahrzeug liegen. Ein Abschlepper nahm später den nicht mehr fahrbereiten Pkw mit. Der Lenker des BMW flüchtete nach dem Unfall. Ihn sucht jetzt die Biberacher Polizei (07351/4470).

