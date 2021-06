Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unbekannte stehlen Fahrräder am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt seit Donnerstagabend gegen drei noch unbekannte Tatverdächtige, die am Bahnhof Leonberg vermutlich zwei Fahrräder stahlen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sie gegen 21.20 Uhr im Bereich der Fahrradständer an einem verschlossen abgestellten Fahrrad hantierten und anschließend in Richtung der Stadtmitte flüchteten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Unbekannten von einer Streifenwagenbesatzung nahe des Bahnhofs festgestellt werden. Zunächst setzten sie ihre Flucht auf zwei Fahrrädern fort. Wobei ein Fahrrad mit zwei Tatverdächtigen besetzt war. Nahe des Wertstoffhofs ließen die Unbekannten die Zweiräder zurück und setzten ihre Flucht weiter zu Fuß fort. Im Bereich eines Schulzentrums konnten die drei Tatverdächtigen zuletzt von einer Streifenwagenbesatzung gesehen werden. Dort verloren die Beamten sie aus den Augen. Die zurückgelassenen Fahrräder, deren Wert sich auf etwa 200 Euro beläuft, wurden sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen sind zwischen 170 und 180 cm groß. Einer der Unbekannten hat blondiertes, leicht grünliches, etwa ohrlanges Haar, trug einen dunkelblauen Pullover und eine dunkle, lange Jogginghose. Der zweite Tatverdächtige hat dunkle, kurze Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover und ebenfalls einer dunklen, langen Jogginghose. Die dritte Person hat auch dunkle, kurze Haare, trug ein schwarzes Muskelshirt und eine schwarze, kurze Jogginghose. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07152 605-0 entgegen.

