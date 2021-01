Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Schule - Randalierer beschimpfen Zeugin

Enger (ots)

(jd) Eine 63-jährige Engeranerin beobachtete am Sonntag (10.1.) drei Jugendliche, die den Fahrradständer einer Schule in der Tiefenbruchstraße in ihren Vorgarten warfen und dann auf dem Schulgelände randalierten. Die Frau verständigte umgehend die Polizei und sprach die Gruppe auf das Geschehen an. Die drei dunkel gekleideten Jugendlichen, die zwischen 165 und 185cm groß sind, beleidigten die Frau zunächst, flüchteten dann jedoch zu Fuß in Richtung Sattelmeierstraße. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass auf dem Schulgelände acht Gitterroste an einem Gebäude aus ihrer ursprünglichen Position gehoben und in einen knapp vier Meter tiefen Lichtschacht geworfen wurden. Die Roste wurden dabei beschädigt und der Lichtschacht wurde freigelegt. Er wurde umgehend gesichert, damit keine Gefahr für Fußgänger besteht. Die genaue Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

