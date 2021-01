Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Erneute Brandstiftung in Kita - Unbekannte entzünden Mineralwolle

Bünde (ots)

(jd) Am Montag Abend (11.1.) alarmierte eine aufmerksame Zeugin gegen 20.54 Uhr die Polizei, nachdem sie ein Feuer in der Kindertagesstätte Krempoli in der Stauffenbergstraße bemerkte. Bereits Ende Oktober kam es dort zu einem Dachstuhlbrand, bei dem nahezu das gesamte Gebäude schwer beschädigt wurde. Bisher unbekannte Täter haben jetzt Mineralwolle, die im bereits abgebrannten Teil des Gebäudes gelagert wurde, in Brand gesteckt. Eine weitere aufmerksame Zeugin, eine 32-jährige Anwohnerin, gab gegenüber den Beamten an, dass sie im Bereich des Tatortes zwei Radfahrer gesehen hat. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und insbesondere die beiden Radfahrer sich unter 05221/8880 zu melden. Die Feuerwehr Bünde hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

