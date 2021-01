Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beleidigung im Straßenverkehr - Unbekannter bespuckt Auto

LöhneLöhne (ots)

(jd) Eine 30-jährige Frau aus Löhne fuhr am Freitag (8.1.) gegen 13.25 Uhr, mit ihrem 2-jährigen Kind auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Kampstraße. Auf der anderen Straßenseite befanden sich am Straßenrand mehrere geparkte Fahrzeuge. Plötzlich kam ihr ein Audi entgegen, der eigentlich vor den geparkten Autos hätte warten müssen, um den vorfahrtsberechtigten Pkw passieren zu lassen. Um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden, bremste die Löhnerin ihr Fahrzeug abrupt ab. Der etwa 18-jährige, bisher unbekannte Fahrer hielt neben der Löhnerin und beleidigte sie zunächst verbal, ehe er durch sein geöffnetes Fenster ihr Auto bespuckte. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach dem bisher unbekannten Fahrzeugführer an der Halteranschrift dauern an.

