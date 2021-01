Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung mit Foto - Verkehrsunfallflucht - Wer kennt die Person ? - Radfahrerunfall mit Fußgängerbeteiligung

HerfordHerford (ots)

(um) Bereits im Oktober (siehe PM vom 08.10.2020) ermittelte die Polizei in einer Verkehrsunfallflucht bzw. nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, welche sich morgens an der Bielefelder Straße ereignete. Dort stieß ein Fußgänger einen Radfahrer in Richtung Straße, wobei dieser stürzte. Das Amtsgericht Bielefeld erließ nun einen Beschluss zur Fahndung nach dem dringend Tatverdächtigen Mann mit grauen Haaren. Das Bild zur Fahndung befindet sich hier im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW - https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herford-verkehrsunfallflucht Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann bzw. kann Angaben zu dem Päärchen geben? Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Bisherige Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/4727347

