POL-HF: LKW kracht in zwei geparkte PKW- Fahrer flüchtet in ein Gebüsch

Kirchlengern

(sls) Gleich zweimal kollidierte am Donnerstagabend (7.1.) ein LKW mit geparkten Fahrzeugen an der Hüllerstraße in Kirchlengern. Gegen 22.00 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem Ford Transit die Hüllerstraße in Richtung Bünde. In Höhe der Hausnummer 107a stieß der Transit mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Mercedes zusammen, wodurch dieser einige Meter nach vorne in eine Gartenböschung geschleudert wurde. Anschließend kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem davor, in Höhe Hausnummer 105, geparkten blauen Ford Fiesta. Die Wucht der Kollision war so stark, dass der Fiesta auf die gegenüberliegende Straßenseite geschoben wurde. Der Ford Transit kam letztendlich in Höhe Hausnummer 106 vor einem Leitpfosten zum Stehen. Trotz Aufforderung von Zeugen entfernte sich der 48-Jährige von der Unfallstelle und versuchte sich vor den Einsatzkräften in einem Garten unter einem Gebüsch zu verstärken. Hier konnte er von eingesetzten Rettungskräften aufgefunden werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den Führerschein des 48-Jährigen wurde vorläufig sichergestellt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

