Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges- BMW vom Grundstück entwendet

HerfordHerford (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (7.1.) wurde von einem Grundstück am Hasenweg ein BMW der 6-Reihe entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HF-MC 1453 wurde durch den Benutzer am späten Mittwochabend vor der Garage auf dem Grundstück verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 07.20 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug vom Grundstück entwendet wurde. Durch ein weiteres Familienmitglied konnte angegeben werden, dass der BMW gegen 04.00 Uhr noch vor der Garage gestanden haben. Unbekannte Täter entwendeten demnach den ca. 40.000 Euro teuren Pkw in der Zeit von 04.00 Uhr bis zur polizeilichen Meldung um 07.20 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in Tatortnähe oder zum entwendeten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell