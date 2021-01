Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Bedrohung- Beschuldigter leistet Widerstand

HerfordHerford (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagabend (7.1.) befand sich gegen 18.00 Uhr eine Fußgängerin aus Herford mit ihrem Hund im Bereich des "Kleinen Felde" und beobachtete eine männliche Person, wie diese an einem geparkten Fahrzeug alle Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstach. Der Unbekannte führte ebenfalls einen kleinen Hund mit sich. Als sie den Tatverdächtigen auf sein Verhalten ansprach, reagierte dieser sehr aggressiv und beleidigte und bedrohte die Geschädigte. Die Herforderin ging mit ihrem Hund weiter und die männliche Person folgte ihr bis zu einem Parkplatz. Drei weitere Zeugen bemerkten diesen Vorfall ebenfalls und sprachen den Unbekannten auf sein Verhalten an. Da sie beobachteten, dass der Beschuldigte ein Messer bei sich führte, entfernten sich die Zeugen und benachrichtigen die Polizei. Durch die Polizeibeamten wurde der Tatverdächtige vor einem Wohnhaus im Nahbereich angetroffen. Der 36-Jährige aus Herford reagierte aggressiv und unkooperativ. Er kam, trotz mehrfacher Aufforderung, den polizeilichen Anweisungen nicht nach, so dass er vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Herford verbracht wurde. Noch während des Transportes beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach, versuchte sich mit körperlicher Gewalt der Ingewahrsamnahme zu entziehen und auch die Polizeibeamten anzuspucken. Dieses gelang ihm jedoch nicht, so dass er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam verblieb. Das augenscheinliche Tatmesser konnte sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern noch an.

