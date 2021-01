Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

SpengeSpenge (ots)

(jd) Eine 31-jährige Anwohnerin wachte Sonntag (10.1.) gegen 4.30 Uhr auf, als sie an der Wallenbrücker Straße einen lauten Knall hörte. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie einen VW Passat, der mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum gefahren war. Die Frau wählte umgehend den Notruf. Die hinzukommenden Polizeibeamten fanden vor Ort den 18-jährigen Fahrer des Autos vor, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Dieser fuhr nach eigenen Angaben über die Neuenkirchener Straße und bog dann zu schnell nach links in die Wallenbrücker Straße ab. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchfuhr zunächst eine Hecke, ehe er an dem Baum zum Stehen kam. Die Beamten stellten bei dem Spengeraner eine verwaschene Sprache und einen schwankenden Gang fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte. Am Auto und dem Grundstück entstand ein Schaden von 3500 Euro. Die Beamten stellten noch vor Ort den Führerschein des Mannes sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell