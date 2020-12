Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter raubt Handtasche - die Polizei ermittelt - Velbert - 2012042

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag (08. Dezember 2020) wurde eine 25-jährige Velberterin auf der Von-Humboldt-Straße in Velbert ihrer Handtasche beraubt. Die junge Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:40 Uhr ging eine 25-jährige Velberterin über die Von-Humboldt-Straße. Zwischen der Bushaltestelle "Brehmsstraße" und der Einmündung Brehmsstraße wurde sie plötzlich von einem ihr unbekannten Mann angegriffen. Nach eigenen Angaben verspürte sie einen Schlag ins Gesicht und fiel anschließend zu Boden. Der Täter flüchtete mit der Handtasche der jungen Frau in unbekannte Richtung.

Eine Personenbeschreibung des Räubers liegt nicht vor. Bei der Tatbeute handelt es sich um eine circa 30cm große, schwarze Umhängetasche in der sich ein beigefarbenes Portemonnaie mit persönlichen Gegenständen befand.

Die Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung weder die Tatbeute auffinden noch Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell