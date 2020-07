Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Erwitte - Passanten bei Straßenraub verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:25 Uhr im Erwitter Ortsteil Bad Westernkotten zu einem Raubdelikt, bei dem ein 25-jähriger Mann aus Erwitte verletzt wurde. Als er sich zusammmen mit seiner 24-jährigen Begleiterin im Bereich Bruchstraße / Südwall befand, wurde er von einer unbekannten, männlichen Person angesprochen und nach Geld befragt. Als der Erwitter ablehnte, wurde er von dem Unbekannten geschubst. Dann ergriff der Täter dessen Geldbörse und verletzte ihn im Gerangel mit einem Cuttermesser am Bein. Auch die Begleiterin wurde leicht verletzt, als sie ihrem Freund zur Hilfe kommen wollte. Der Räuber ergriff schließlich mit der Geldbörse die Flucht. Die kurz darauf eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte wurde beschrieben als etwa 30 Jahre alter und ca. 175cm großer Mann mit Glatze. Er trug ein weißes Shirt sowie eine dunkle, kurze Hose. Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

Rüthen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend ereignete sich gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Westereiden, bei dem der Fahrer eines Klein-Lkw verletzt wurde. Der 22-Jährige aus Lippstadt war auf der Dorfstraße (K62) aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Westereiden unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Hier touchierte er mit seinem Kastenwagen zuerst einen Leitpfosten und kollidierte im weiteren Verlauf seitlich mit einem Straßenbaum. Dadurch wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße abgewiesen, stürzte auf die Seite und kam schließlich quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Da der Verletzte Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Am Kleintransporter entstand Totalschaden. Die Unfallstelle musste bis ca. 02.00 Uhr voll gesperrt werden. (sn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell