POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 18:35 Uhr ein 37-jähriger Mann mit einem Unbekannten am Böblinger Bahnhof in Streit geraten. Nachdem der Unbekannte mit Fäusten auf ihn eingeschlagen hatte, zog der 37-Jährige ein Messer und stach in Richtung seines Kontrahenten, der daraufhin mit einem Fahrrad flüchtete. Polizeibeamte nahmen den 37-Jährigen, der leicht unter Alkoholeinwirkung stand, noch am Bahnhof vorläufig fest. Ob der Unbekannte durch den Messereinsatz verletzt wurde, steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

