Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: (korrigierte Version) Nufringen: Unfall auf der K 1068

Ludwigsburg (ots)

In Zusammenhang mit einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 1068 bei Nufringen ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, noch einen unbekannten Fahrzeuglenker. Der Unbekannte befuhr die K 1068 von der Bundesstraße 14 kommend. Hinter ihm befand sich ein 22 Jahre alter VW-Lenker. Der Unbekannte bog im weiteren Verlauf nach rechts in die Herrenberger Straße in Richtung Nufringen ab. Der VW-Lenker hinter ihm überholte den Unbekannten währenddessen über die eingezeichnete Sperrfläche. Zeitgleich bog eine 23 Jahre alte Mini-Fahrerin von der Herrenberger Straße nach links auf die K 1068 ab. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Mini-Fahrerin und dem VW-Lenker, der durch die Wucht des Aufpralls gegen den Peugeot eines 56-Jährigen prallte, der im Einmündungsbereich der Herrenberger Straße stand. Der 22- und die 23-Jährige sowie eine 57 Jahre alte Mitfahrerin im Peugeot erlitten leichte Verletzungen. Der VW und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

