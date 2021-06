Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallflucht mit Sachschaden - KORREKTUR UNFALLZEIT

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 19:15 Uhr, einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro an einem geparkten Renault Twingo verursacht. Der Wagen war auf einem Geschäftsparkplatz an der Sandstraße geparkt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

