POL-RE: Haltern am See: Zusammenstoß mit Radfahrer - 51-Jähriger verletzt

Auf der Annabergstraße sind heute Mittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 83-jähriger Autofahrer aus Haltern am See gegen 12.10 Uhr stadtauswärts unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ein 51-jähriger Radfahrer aus Haltern aus der Fackertstraße gefahren, er wollte nach rechts in die Annabergstraße abbiegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.600 Euro geschätzt.

