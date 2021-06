Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß auf der Bergstraße/ Wiesenstraße

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen stießen um 9.20 Uhr an der Einmündung Bergstraße/Wiesenstraße eine Auto- und eine Fahrradfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Eine 64-jährige Marlerin fuhr mit ihrem Auto auf der Bergstraße in Richtung Herzlia Allee. Sie bog dann nach links in die Wiesenstraße ab. Zeitgleich nutzte eine 86-jährige Fahrradfahrerin aus Marl den Radweg der Bergstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Der Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

