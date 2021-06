Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Alleinunfall - Motorradfahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 45-jährige Motorradfahrerin aus Dorsten fuhr am Monatgnachmittag (ca. 15.20 Uhr) aus einer Grundstückseinfahrt auf die Wennemarstraße. Dabei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und kollidierte mit einem in der Einfahrt geparkten Auto, bevor sie den gegenüberliegenden Gartenzaun durchbrach und letztlich gegen eine Hauswand prallte und stürzte. Die Motorradfahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.900 Euro.

