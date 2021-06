Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Flüchtiger Autofahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einer verbalen Attacke auf der Hertener Straße, stürzte eine 54-jährige Fahrradfahrerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am Montag fuhr die 54-jährige Recklinghäuserin um 15.30 Uhr auf der Hertener Straße und hielt verkehrsbedingt, etwa in Höhe der Einmündung der Von-Bruchhausen-Straße, an. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, fuhr ein Autofahrer mit aufheulendem Motor von hinten an sie heran und schrie sie, als er ihre Höhe erreichte, in einer ihr fremden Sprache an. Die 54-Jährige erschrak und stürzte mit dem Fahrrad. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer des schwarzen Kleinwagens mit Essener Kennzeichen setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: schwarze kurze Haare, ca. 30 Jahre alt, er trug keinen Bart und war von schlanker Statur. Ein Sachschaden ist an dem Fahrrad nicht entstanden.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

