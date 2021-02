Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Schlägerei in Regionalbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 27.01.2021, gegen 19.10 Uhr, kam es in der Regionalbahn der SWEG, welche vom Bahnhof Bad Krozingen in Richtung Staufen fuhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der Vorfall ereignete sich etwa auf Höhe des Haltepunktes Bad Krozingen-Süd.

Im Verlauf dieses Streites soll eine Person der Anderen eine leere Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Hintergründe der Streitigkeit sowie der genaue Tathergang sind bislang nicht abschließend bekannt, wohl aber die Personalien der Beteiligten. Der Vorfall wurde der Polizei erst nachträglich angezeigt.

Gesucht werden Zeugen / Fahrgäste der besagten Regionalbahn, welche Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

RM / FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell