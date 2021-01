Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Hundeschule

Kevelaer (ots)

Offenbar am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte zunächst das Gelände einer Hundeschule am Schravelener Niersweg im Ortsteil Winnekendonk betreten und dann das Hauptgebäude sowie zwei Lagerräume aufgebrochen. Von dort entwendeten die Täter zwei hochwertige Aufsitzrasenmäher und eine geringe Menge Bargeld. Es ist davon auszugehen, dass die Mäher mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sind. Die Tat wurde erst am Dienstag, 12.01.2021, gegen 12.00 Uhr entdeckt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (SI)

