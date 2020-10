Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Führerschein und Versicherung

Einen 19-Jährigen zog die Polizei am Donnerstagabend in Heidenheim aus dem Verkehr.

UlmUlm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sollte der Roller-Fahrer gegen 22.45 Uhr in der Heckentalstraße kontrolliert werden. Als der junge Mann das Blaulicht erkannte, reagierte er nicht und fuhr einfach weiter. Die Polizeistreife folgte dem Rollerfahrer. Im Bereich Beethovenstraße / Schubertstraße fuhr der 19-Jährige gegen einen Bordstein und fiel vom Roller. Der junge Mann ließ seinen Roller zurück und machte sich zu Fuß davon. Die Polizei traf den jungen Mann kurz darauf in der Schubertstraße an und brachte ihn zur Dienststelle. Der Roller wurde sichergestellt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 19-Jährige keinen Führerschein hat. Außerdem war der Roller nicht versichert. Weiterhin hatten die Beamten den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das bestätigte auch ein Drogentest. Jetzt muss der 19-Jährige mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

