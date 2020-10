Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher überrascht

Am Donnerstag ertappten Bewohner zwei Unbekannte in Salach.

UlmUlm (ots)

Gegen 19.30 Uhr kehrte eine 18-Jährige in ihre Wohnung in der Kaiserstraße zurück. Als sie feststellte, dass ihr Zimmer durchwühlt war, bat sie einen weiteren Zeugen um Hilfe. Der betrat die Wohnung und entdeckte im Wohnzimmer zwei schwarz gekleidete Männer. Die flüchteten sofort über die Terrasse und verschwanden unerkannt. Zeugen informierten die Polizei die nach den Einbrechern fahndete. Die blieben jedoch verschwunden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr verdächtige Personen in der Kaiserstraße gesehen? - Wer hat am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Kaiserstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Die Tage werden wieder kürzer und es ist länger dunkel. Besonders zu dieser Jahreszeit ist Vorsicht in den eigenen vier Wänden geboten. Um sich vor Einbrechern zu schützen gibt es unter anderem folgende Hinweise zu beachten. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Schließen Sie ebenfalls gekippte Fenster und Türen. Öffnen Sie ihre Rollläden tagsüber um Ihre Abwesenheit nicht zu signalisieren. Beachten Sie außerdem, dass die Haustüre niemals nur zugezogen werden sollte, sondern mindestens einmal mit dem Schlüssel zugeschlossen werden sollte. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de. Sie können sich ebenfalls an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen wenden, welche Sie in Salach und Umgebung unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichen können.

