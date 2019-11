Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Abgekommen

Baden-Baden (ots)

Ein 30-jähriger Mini-Fahrer war am Sonntagvormittag auf der A5 in nördliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden wollte er die regennasse Fahrbahn in Richtung Iffezheim verlassen, verlor hierbei die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei schleuderte er über eine Wiese und wurde von mehreren Bäumen zum Stillstand gebracht. Der Fahrer trug bei dem Vorfall glücklicherweise nur leichte Blessuren davon. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

