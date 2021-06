Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 31-jähriger Recklinghäuser fuhr am Montag gegen 15.55 Uhr mit seinem Auto auf dem Königswall in Richtung Westerholter Weg. Kurz vor der Hertener Straße stieß er mit einem 16-jährigen Fußgänger aus Recklinghausen zusammen, der den Königswall in Richtung Innenstadt querte. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen fuhr den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro.

