Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Vellberg: Unfallflucht

Zwischen 20:00 Uhr am Dienstag und 4:30 Uhr am Mittwoch war ein OKW der Marke Daimler-Benz in der Buttlarstraße geparkt. In der genannten Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem PKW wird mit rund 3.000 Euro beziffert.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Unfall beim Spurwechsel

Kurz vor 14:00 Uhr war ein 38 Jahre alter Toyota-Fahrer auf der Haller Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Hofwiesenstraße / Zu den Hirtenwiesen, wollte er in die Hofwiesenstraße abbiegen und wechselte hierzu den Fahrstreifen. Dabei übersah er den VW eines 74-Jährigen, welcher hier bereits fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Gaildorf: Unfallflüchtige ermittelt

Am Mittwochabend kurz vor 22:00 Uhr war ein 42 Jahre alter VW-Fahrer auf der Karlstraße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Die Kreuzung zur Schloßstraße passierte er, als die dortige Ampel grün zeigte. Unmittelbar nachdem der VW die Kreuzung passiert hatte, bog eine 30-Jährige mit ihrem Audi aus Richtung Schloßstraße auf die Karlstraße ein. Als der Audi sich hinter dem VW befand, fuhr die 29-Jährige zunächst einmal auf ihren Vordermann auf. Als der VW-Fahrer seinen Wagen abbremste, fuhr die Frau mit ihrem Audi ein zweites Mal auf dem VW auf, bevor die beiden am Straßenrand anhielten. Nach Verständigung der Polizei durch den 42-Jährigen teilte er der Frau mit, ihm zu Folgen und ihren Wagen an den Straßenrand zu fahren. Diese fuhr allerdings zunächst an dem VW vorbei und beschleunigte dann den Audi und fuhr in unbekannte Richtung davon. Aufgrund Zeugenaussagen konnte die Frau etwa zwei Stunden später angetroffen werden. Sie machte einen alkoholisierten Eindruck, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr droht nun ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

