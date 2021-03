Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zaun beschädigt

Emlichheim (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag kam es in der Ostpreußenstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer den Zaun eines Eckgrundstücks und beschädigt ihn. Anschließend entfernt er sich vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

