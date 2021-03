Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag haben mehrere bislang unbekannte Täter in Nordhorn einen 61-Jährigen überfallen. Gegen 19.30 Uhr betraten zwei Männer ein Fahrradgeschäft an der Veldhauser Straße und begaben sich zu den Büroräumen. Dort trafen sie auf den Inhaber des Geschäftes und schlugen unvermittelt mit einem Schlagstock ähnlichen Gegenstand auf ihn ein. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Als der 61-Jährige sich daraufhin zur Wehr setzte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Neuenhauser Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

