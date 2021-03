Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Falle gestohlen

Freren (ots)

Zwischen dem 18. und dem 28. März haben bislang unbekannte Täter eine im Wasser schwimmende Drahtkorbfalle entwendet. Die Unterwasserfalle wurde zur Jagd von Bisamratten von professionell geschulte Personen in Freren im Bereich Kuhlort /an der Brücke der Großen Aa angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

