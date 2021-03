Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsschild beschädigt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch zwischen 0 und 5 Uhr kam es in Meppen an der Auffahrt zur B70 auf der Straße Schießplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein Lkw vermutlich beim Abbiegen ein dortiges Verkehrsschild. Das Verkehrszeichen wurde dadurch so verbogen, dass es auf die Fahrbahn ragte. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und zur Identität des Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

