Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am Montag kam es zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Meppener Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen VW Polo. Abschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

