Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Habichtstraße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen, das gerade renoviert wird. Die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss auf und erbeuteten Bauwerkzeuge und Einrichtungsgegenstände. Der Einbruch muss zwischen Samstagabend und Montagmorgen gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Marl:

In der Nacht auf Dienstag, um kurz nach Mitternacht, sind unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Zechenstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter Pools, Zubehör und Ventilatoren gestohlen. Beim Betreten des Baumarkts wurde ein Alarm ausgelöst - die Täter konnten allerdings flüchten.

Zwischen Montagvormittag und Montagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Ophoffstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe einer Terrassentür, verschafften sich so Zugang zum Erdgeschoss und duchsuchten fast alle Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell