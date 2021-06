Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht in Herten Süd

Recklinghausen (ots)

Auf der Herner Straße kam es heute Mittag um 11.30 Uhr zu einer Unfallflucht mit einer leicht verletzten Person. Der Unfallort liegt in Fahrtrichtung Gelsenkirchen kurz hinter der A2. Eine 35-jährige Hertenerin war zu Fuß auf dem Gehweg der Herner Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs, als ein bislang unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Einfahrt fuhr. Er touchierte die Fußgängerin, sodass diese stürzte. Nach einem kurzen verbalen Austausch, flüchtete der Autofahrer in Richtung Gelsenkirchen. Der Mann kann grob als etwa 40-50-Jähriger mit schwarzen Haaren beschrieben werden. Bei den Fahrzeug soll es sich um einen Kastenwagen gehandelt haben. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

