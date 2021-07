Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäude beschmiert - Streit eskalierte - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Gebäude beschmiert

In Allmersbach am Weinberg wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag (21./22.07.2021) ein Gebäude mutwillig beschädigt. Unbekannte beschmierten mit einem unbekannten Gemisch die Gebäudefassade des Wengertschützenhäusle in der Plattenstraße und verursachten dabei ca. 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Backnang: Streitigkeiten an Bushaltestelle

In einer Bushaltestelle in der Weissacher Straße kam es am Montagvormittag zu einer handfesten Auseinandersetzung. Anlass war das Rauchen einer 24-jährigen Frau, die währenddessen keinen an Haltestellen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen konnte. Ein 55-jähriger Mann echauffierte sich über dieses Verhalten, woraufhin sich die beiden beleidigten und auch handgreiflich wurden. Die Polizei Backnang hat hierzu die Ermittlungen übernommen.

Fellbach: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden verursachte am Montagnachmittag ein unbekannter Autofahrer, der beim Ausparkten in der Stuttgarter Straße gegen einen dort stehenden Mercedes fuhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Plüderhausen: Pedale verwechselt

Bei einem Parkplatzunfall wurden am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 89-jähriger Fahrer eines VW Golfs verwechselte auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Oberen Kirchgasse die Pedale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen VW Golf auf. Dieses Auto wurde noch auf einen Pkw Smart aufgeschoben. Bei der Karambolage wurde eine Fahrzeuginsassin sowie ein 14-jähriger Passant, der von einem am Unfall beteiligten Fahrzeug getroffen wurde, leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Von Straße abgekommen

Ein 53-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr die Stuttgarter Straße. Infolge gesundheitlicher Probleme kam der Mann nach rechts von der Straße ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen stehenden Mercedes und verkeilte sich zwischen diesem Auto und einer Mauer. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst auf Grund seiner Erkrankung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden beläuft sich auf über 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell