Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Tiefgarage, Verkehrsunfälle, Blitzeinschlag, umgestürzter Baum & versuchter Pkw-Aufbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Diebstahl aus Tiefgarage

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe aus einer Tiefgarage in der Winnender Straße zwei Paletten Parkett, Parkettkleber, einen Staubsauger sowie eine Tischkreissäge. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: 5000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer wollte am Montag gegen 12:30 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Heerstraße fahren und übersah hierbei den Audi einer 59-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, verletzt wurde aber niemand.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 6500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Alten Bundesstraße. Ein 29-jähriger Opel-Fahrer verschaltete sich zunächst und bremste sein Fahrzeug anschließend stark ab. Der hinter ihm fahrende 40-jährige BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Weinstadt-Endersbach: Blitzeinschlag

In der Strümpfelbacher Straße kam es am Montagnachmittag gegen 17:10 Uhr zu einem Blitzeinschlag in einem Wohnhaus. Kurze Zeit später stieg Rauch zwischen den Dachziegeln des Gebäudes auf, weshalb die Rettungskräfte alarmiert wurden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort kam, musste das Dach teilweise abgedeckt werden, um an den Brandherd zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Plüderhausen: Umgestürzter Baum

Bei dem Unwetter am Montagabend gegen 18 Uhr wurde im Drosselweg ein Hausdach sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der Baum, der am Fußweg entlang der Rems stand, brach bei dem Unwetter auseinander, sodass Baumteile und Äste gegen die Laterne sowie gegen das Dach eines Kindergartens fielen. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Sulzbach an der Murr: Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Kreuzäckerstraße wurde am Montagabend gegen 22.10 Uhr ein Tatverdächtiger beobachtet, wie er an einem dort geparkten Pkw Ford hantierte. Er machte die Beifahrertüre auf und setzte sich ins Auto. Als ein Zeuge auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurde, flüchtete dieser. Eine polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb in der Folge ohne Erfolg. Wie im Nachgang festzustellen war, wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell