Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Zeugenaufruf zu tätlicher Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es am MArktplatz im Zeitruam zwischen 2 Uhr und 3 Uhr zu Streitigkeiten zweier Personengruppen, die schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung mündeteten. Dabei wurde ein 42-jähriger Mann schwer verletzt, sodass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Das Kriminalkommissariat Aalen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Personen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder sachdiensliche Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 zu melden.

