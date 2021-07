Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer mit 3,4 Promille bei Sturz schwer verletzt Eine Anruferin meldete der Polizei Crailsheim am Sonntag gegen 14:25 Uhr, dass sie im Straßengraben an der Schönebürgstraße einen verletzten Radfahrer aufgefunden habe. Dieser war auf dem Weg in Richtung Crailsheim offenbar gestürzt. Der Rettungsdienst war im Einsatz und brachte den schwerverletzten 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 3,4 Promille. Stimpfach: Unfall beim Einfahren auf Straße - Motorradfahrer schwerverletzt Am Sonntag kurz nach 12:00 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Porsche-Fahrer aus seinem Grundstück nach links auf die Hauptstraße aus. Dabei übersah der einen von rechts kommenden 59-jährigenMotoguzzi-Fahrer. Bei der Kollision zwischen dem Motorrad und dem PKW stürzte der Biker. Er kam schwerverletzt in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.0000 Euro. Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr Kurz vor 12:00 Uhr am Sonntag befuhr ein 76-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Neue Reifensteige aus Richtung Steinbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 19. Beim Einfahren in den Kreisverkehr beim Schulzentrum West missachtete er die Vorfahrt der im Kreisverkehr fahrenden 34-jährigen Ford-Fahrerin Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell