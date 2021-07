Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen:Unfälle und Mann durch Schläge verletzt

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagabend, 20.45 Uhr einen Pkw Opel Astra, der auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 800 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240. Aalen-Ebnat: Gegen Laternenmast gefahren Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 35-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Audi beim Ausparken auf dem Areal einer Tankstelle in der Jurastraße gegen einen Laternenmast fuhr. Aalen: 3500 Euro Sachschaden Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Robert-Bosch-Straße ereignete, entstand am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Mit seinem Pkw fuhr ein 86-Jähriger auf den Pkw Hyundai eines 51-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Aalen: Durch Schläge schwer verletzt Durch die Schläge eines bislang Unbekannten wurde ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mann war gegen 4 Uhr zusammen mit zwei Freunden im Westlichen Stadtgraben unterwegs. Hier kam ihnen eine Gruppe Männer entgegen, wobei es zum Streitgespräch kam. Unvermittelt trat einer der unbekannten Männer auf den 29-Jährigen heran und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 29-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht. Täter ist ca. 30 Jahre alt und hatte einen dunklen Teint. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen. Aalen: Unfall verursacht und geflüchtet Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 37-Jähriger seinen Pkw VW Caddy an der Einmündung Walkstraße / Burgstallstraße anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Kleinbus auf das stehende Fahrzeug auf, wobei der 37-Jährige und seine 34-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher fuhr davon. Durch Zeugenaussagen konnte er jedoch rasch ermittelt werden. Hüttlingen: Alkoholisiert Unfall verursacht Eine 41-Jährige verursachte am Samstagmorgen gegen 1 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro entstand. Zunächst fuhr sie mit ihrem Pkw Fiat auf der B 19 gegen ein Verkehrszeichen und anschließend im Bereich Albanus gegen die Leitplanke. Bei der Unfallverursacherin wurde während der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung wahrgenommen. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sie sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell