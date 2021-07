Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fahrradfahrer contra Pkw Ein 11-jähriger Bub befuhr am Sonntag gegen 21 Uhr auf dem Gehweg der Südstraße. Als ein Autofahrer langsam aus einem Grundstück herausfuhr, konnte der Radfahrer nicht mehr stoppen und fuhr seitlich gegen den Pkw Dacia. Hierbei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der 11-Jährige blieb unverletzt. Althütte: Unfallflucht Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr wurde auf der K 1907 zwischen Lippoldsweiler und Sechselberg ein Unfallfahrzeug festgestellt. Der Fahrer des VW Golf hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der zunächst unbekannte Autofahrer kam dort von der Straße ab, fuhr gegen einen Zaun sowie beschädigte zwei Bäume. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Auto des 41-jährigen Fahrzeugbesitzers, der vermutlich selbst den Unfall verursachte, wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Mögliche Zeugen des Vorfalls sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell